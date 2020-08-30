احدث الأخبار

مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030
المنطقة الشرقية
 متحدث الصحة: الحالات النشطة تنخفض بحمد الله وأجرينا أكثر من 5 ملايين فحص مخبري
أبرز المواد
 مدير تعليم جدة يقف ميدانياً على جاهزية المدارس للتعليم عن بُعد
منطقة مكة المكرمة
 بدء مهرحان بريده السنوي للتمور
منطقة القصيم
 “البيئة”: سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7983.82 نقطة
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يدشن شعار ملتقى مكة الثقافي غدًا
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة الرياض يدشن حملة سنابل العطاء لأوقاف الشيخ صالح الراجحي
منطقة الرياض
 رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت يثمن المساعدات المقدمة من المملكة عقب انفجار المرفأ
أبرز المواد
مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها

مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

المنطقة الشرقية
متحدث الصحة: الحالات النشطة تنخفض بحمد الله وأجرينا أكثر من 5 ملايين فحص مخبري

متحدث الصحة: الحالات النشطة تنخفض بحمد الله وأجرينا أكثر من 5 ملايين فحص مخبري

أبرز المواد
مدير تعليم جدة يقف ميدانياً على جاهزية المدارس للتعليم عن بُعد

مدير تعليم جدة يقف ميدانياً على جاهزية المدارس للتعليم عن بُعد

منطقة مكة المكرمة

مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها

مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها
http://almnatiq.net/?p=898436
المناطق - الدمام

 

قدمت إدارات المدارس بالمنطقة الشرقية الدعم الفني وخدمة الاستشارات لأولياء الأمور والطلاب والطالبات . واستكملت التجهيزات النهائية وتوزيع الجداول للمعلمين والمعلمات.

وفعلت المدارس منصاتها الاجتماعية لاستقبالالاستفسارات طوال الأسبوع الحالي لرفع مستوى التثقيف ،واستقبلت المدارس عدد من أولياء الأمور والطلاب وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية لتقديم تجارب مباشرة عن استخدام منصة مدرستي

وقال مدير عام التعليم د.ناصر الشلعان، أن الأسبوع الحالي يهدف إلى التهيئة واستكمال عمليات التسجيل في المنصة وربط المعلمين بجداولهم   ورفع درجة الاستعداد الفني والقني والإداري ،مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه كل معلم ومعلمة لبناء جيل واع يرتكز على المهارات والمعارف مدعوماً بالاثراءالمعلوماتي سواء عبر المدرسة أو عن بعد

وأضاف الشلعان أن إدارة التعليم كثفت الزيارات الإشرافية للاطمئنان على سير العمل وفق متطلبات الأسبوع الأول وتفقد إمكانيات كافة المدارس في جميع المراحل لضمان سير الرحلة التعليمية حسب الخطط الوزارية ،مؤكداً على ضرورة تعاون الجميع لتقديم خدمة تعليمية مكتملة تهدف لمنتج تعليمي يستفيد منه كل طالب وطالبة باعتباره الاستثمار الوطني

 

وفي القطيف رحّب مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الله بن علي القرني، بجميع المعلمين وقادة ومشرفي المدارس، في أول أيام الدراسة؛ مهنئًا إياهم ببدء العام الدراسي الجديد عن بُعد.

 

ودعا القرني الجميع ومن بينهم أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى المشاركة الفعالة في إنجاح جميع جهود الوزارة في هذا الشأن والعمل كمنظومة لضمان بداية ناجحة منذ أول يوم دراسي عبر المدرسة الافتراضية للتعلم عن بُعد والبدائل الأخرى التي سخرتها وزارة التعليم لأبنائنا الطلبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مميزًا وحافلًا بالجد والاجتهاد ومتوجًا بالتفوق والنجاح.

 

بدوره، نوه المساعد للشؤون التعليمية عبد العزيز بن محمد الغامدي، بما سخرته القيادة الرشيدة – أعزها الله – من إمكانات لخدمة وتجويد قطاع التعليم، إيماناً منها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها، مشيرًا إلى قدرة المعلمين والمعلمات على تكوين وبناء شخصية الجيل الجديد لمواكبة مجتمع المعرفة من خلال مسايرة التطورات الرقمية الحديثة والتواصل عبر الوسائل التقنية  في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد Covid19.

 

من جانبه، أكد المساعد للشؤون المدرسية أحمد بن حامد الغامدي على ضرورة ترجمة الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها وزارة التعليم لتحقيق رؤية 2030 لنجاح بدء العام الدراسي، وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، داعياً لتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتخريج جيلٍ واعٍ يساهم في رقي الوطن.لتفعيل منصة مدرستي بحزمة من البرامج والخطط لتدريب وتهيئة الموظفات والطالبات  وذلك باعتبارها بديل  افتراضي وإثرائي للتعليم عن بعد .

في السياق ذاته نفذ مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي لقاء افتراضي لبحث آلية التهيئة والاستعداد للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي الافتراضية .

وأضافت  قائدة المجمع وفاء الرشود عن أهمية استثمار وسائل التواصل في تحقيق أهداف التعليم الإلكتروني  وتهيئة متطلبات العملية التعليمية بما يخدم التحصيل  العلمي للطالبات .

وبادرت ابتدائية فيصل بن فهد إلى نشر ثقافة  التعليم عن بعد عبر حساباتها الاجتماعية مؤكدة لأولياء الأمور بأنها ستقدم الدعم الفني والتقني لتسهيل وتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء الدخول للمنصة وتفعيلها .

روابط ذات صلة

أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030
بلدية وسط الدمام: ضبط مستودع مخالف وإتلاف 720 كلجم مواد غذائية فاسدة

بلدية وسط الدمام: ضبط مستودع مخالف وإتلاف 720 كلجم مواد غذائية فاسدة
أمانة الشرقية: البدء في تنفيذ تطوير السوق الشعبي ” سوق الحب ” بالدمام

أمانة الشرقية: البدء في تنفيذ تطوير السوق الشعبي ” سوق الحب ” بالدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*