الأكاديمية السعودية للمياه تُطلق برنامجاً لتدريب المهندسين حديثي التخرج

المناطق - الدمام

اتساقاً مع خططها الداعمة لبرامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً لالتزامها بدورها الوطني في دعم تأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية، أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في ذراعها التدريبي “الأكاديمية السعودية للمياه” عن فتح باب التسجيل للراغبين بالانضمام للتدريب في برنامج المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، من الباحثين عن العمل في تخصصات الهندسة الكيميائية والكهربائية والأجهزة والميكانيكية، يستمر ٤ أشهر بين ٤/١٠/٢٠٢٠ و ٢١/١/٢٠٢١، وتحملها جزءً من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، دعماً لحصولهم على فرصة التدريب النظري والعملي معاً، وتمكينهم من شتى صنوف المعارف والمهارات، وتمليكهم الخبرات المهنية اللازمة لمجابهة تحديات المستقبل، ومواكبة متطلبات سوق العمل.

يجيء البرنامج في سياق مبادرات “التحلية” المستمرة التي تستهدف دعم برامج المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات صناعة المياه، لتمكينهم من المساهمة بفاعلية حال دخولهم سوق العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي.

وسيجري فرز 300 مهندساً تقدموا للتسجيل في البرنامج حتى تاريخه، عبر مراحل الفرز المعتمدة وفقاً للطاقة الاستيعابية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، بهدف ضمان سلامتهم وتهيئتهم للاستفادة الكاملة من الحقائب التدريبية.

وتضطلع الأكاديمية السعودية للمياه بالتعاون المستمر مع القطاعات المختلفة، وبدورها الفاعل في تعزيز وتمكين قدرات أبناء المجتمع السعودي، كما تمتاز بالتجهيزات اللوجستية العالية والمحاكيات المتقدمة والكوادر التدريبية الوطنية من أصحاب القدرات والخبرات العالية، فضلاً عن جودة المناهج العلمية والعملية، التي يتم تحديثها بشكل سنوي وفقاً لآخر المستجدات والتوجهات التقنية والصناعية العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي وبالتوازي مع متطلبات السوق العالمي.

يُذكر أن الأكاديمية السعودية للمياه كانت قد أوفت بكافة المتطلبات التدريبية لعدد من القطاعات والجهات والمؤسسات في مقدمتها الهيئة السعودية للمهندسين، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة للري، عبر تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية شملت (البرامج الفنية، برامج إعداد المدربين، برامج التدريب على رأس العمل).