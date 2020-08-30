احدث الأخبار

الأكاديمية السعودية للمياه تُطلق برنامجاً لتدريب المهندسين حديثي التخرج
المنطقة الشرقية
 مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030
المنطقة الشرقية
 متحدث الصحة: الحالات النشطة تنخفض بحمد الله وأجرينا أكثر من 5 ملايين فحص مخبري
أبرز المواد
 مدير تعليم جدة يقف ميدانياً على جاهزية المدارس للتعليم عن بُعد
منطقة مكة المكرمة
 بدء مهرحان بريده السنوي للتمور
منطقة القصيم
 “البيئة”: سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7983.82 نقطة
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يدشن شعار ملتقى مكة الثقافي غدًا
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة الرياض يدشن حملة سنابل العطاء لأوقاف الشيخ صالح الراجحي
منطقة الرياض
الأكاديمية السعودية للمياه تُطلق برنامجاً لتدريب المهندسين حديثي التخرج

الأكاديمية السعودية للمياه تُطلق برنامجاً لتدريب المهندسين حديثي التخرج

المنطقة الشرقية
مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها

مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

المنطقة الشرقية
متحدث الصحة: الحالات النشطة تنخفض بحمد الله وأجرينا أكثر من 5 ملايين فحص مخبري

متحدث الصحة: الحالات النشطة تنخفض بحمد الله وأجرينا أكثر من 5 ملايين فحص مخبري

أبرز المواد

الأكاديمية السعودية للمياه تُطلق برنامجاً لتدريب المهندسين حديثي التخرج

الأكاديمية السعودية للمياه تُطلق برنامجاً لتدريب المهندسين حديثي التخرج
http://almnatiq.net/?p=898439
المناطق - الدمام
اتساقاً مع خططها الداعمة لبرامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً لالتزامها بدورها الوطني في دعم  تأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية، أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة في ذراعها التدريبي “الأكاديمية السعودية للمياه” عن فتح باب التسجيل للراغبين بالانضمام للتدريب في برنامج المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، من الباحثين عن العمل في تخصصات الهندسة الكيميائية والكهربائية والأجهزة والميكانيكية، يستمر  ٤ أشهر بين ٤/١٠/٢٠٢٠ و ٢١/١/٢٠٢١، وتحملها جزءً من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، دعماً لحصولهم على فرصة التدريب النظري والعملي معاً، وتمكينهم من شتى صنوف المعارف والمهارات، وتمليكهم الخبرات المهنية اللازمة لمجابهة تحديات المستقبل، ومواكبة متطلبات سوق العمل.
يجيء البرنامج في سياق مبادرات “التحلية” المستمرة التي تستهدف دعم برامج المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات صناعة المياه، لتمكينهم من المساهمة بفاعلية حال دخولهم سوق العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي.
وسيجري فرز 300 مهندساً تقدموا للتسجيل في البرنامج حتى تاريخه، عبر مراحل الفرز المعتمدة وفقاً للطاقة الاستيعابية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، بهدف ضمان سلامتهم وتهيئتهم للاستفادة الكاملة من الحقائب التدريبية.
وتضطلع الأكاديمية السعودية للمياه بالتعاون المستمر مع القطاعات المختلفة، وبدورها الفاعل في تعزيز وتمكين قدرات أبناء المجتمع السعودي، كما تمتاز بالتجهيزات اللوجستية العالية والمحاكيات المتقدمة والكوادر التدريبية الوطنية من أصحاب القدرات والخبرات العالية، فضلاً عن جودة المناهج العلمية والعملية، التي يتم تحديثها بشكل سنوي وفقاً لآخر المستجدات والتوجهات التقنية والصناعية العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي وبالتوازي مع متطلبات السوق العالمي.
يُذكر أن الأكاديمية السعودية للمياه كانت قد أوفت بكافة المتطلبات التدريبية لعدد من القطاعات والجهات والمؤسسات في مقدمتها الهيئة السعودية للمهندسين، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة للري، عبر تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية شملت (البرامج الفنية، برامج إعداد المدربين، برامج التدريب على رأس العمل).

روابط ذات صلة

مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها

مدارس الشرقية تدعم أولياء الأمور فنياً وتستكمل تدريب معلميها
أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030
بلدية وسط الدمام: ضبط مستودع مخالف وإتلاف 720 كلجم مواد غذائية فاسدة

بلدية وسط الدمام: ضبط مستودع مخالف وإتلاف 720 كلجم مواد غذائية فاسدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*