رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة يتفقد سير الدراسة في اليوم الأول

تفقد سمو رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة والعمداء والمسؤولين. اليوم الأحد.

وزار سموه عدد من كليات الجامعة والعمادات المساندة والإدارات المختلفة، والمعاهد والدور، كما اطلع على عدد من الخدمات المقدمة خلال جائحة فايروس كورونا، بالإضافة إلى مدى تطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفذها وزارة التعليم من خلال الجامعات.

وخلال الجولة استمع سموه لشرح موجز من قبل عمداء الكليات حول الترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الحالية، ومدى تهيئة البيئة التعليمية، والقاعات الدراسية، والمعامل، والوسائل التعليمية.

وأكد سموه على الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله من خلال تعزيز ونشر التعليم في كافة أرجاء المملكة، والاهتمام بالجامعات والتي تعد إحدى عوامل التطور والنهضة في هذا الوطن، كما أبرز الدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة معالي د.حمد آل الشيخ من خلال تزويد الجامعات بكافة الخدمات التي تساعدها على تأدية رسالتها التعليمية خلال الأوضاع الراهنة.

وأبان سموه أن استعدادات الكليات والعمادات المساندة والإدارات بالجامعة مهمة لبدء عام دراسي جديد تطمح فيه الجامعة إلى تأدية رسالتها التعليمية والبحثية على الوجه الأكمل، منوها سموه بضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء مهامهم الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الجداول الدراسية والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الجامعة وخصوصا في الظروف الحالية، وحث سموه الطلبة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والعمل بهمة ونشاط للاستفادة علمياً وتجاوز المرحلة الحالية.

