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القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة تكرم كفى

القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة تكرم كفى

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القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة تكرم كفى

القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة تكرم كفى
http://almnatiq.net/?p=898450
مكة - عادل الزهراني

كرم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة سعادة العميد عبدالعزيز حماد الحماد جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وذلك نظير جهودها في إنجاح فعاليات  معرض ( كن قدوة على الطريق ) ضمن الحملة الاعلامية للقوات الخاصة لأمن الطرق.
وبعد أن سلّم العميد الحماد ، مدير عام كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان درعا تذكاريا بهذه المناسبة ، أثنى على برامج وأنشطة الجمعية والتي تقيمها حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع ضد الآفات من تدخين ومخدرات .
وعلق على جهودها قائلاً: جمعية كفى تحتاجها جميع الجهات الحكومية والمجتمعية ولابد أن يتعاون معها الجميع وهي من أوائل الجمعيات بمنطقة مكة ، فكفى متميزة وصديقة للمجتمع ، فيما شكر الحمدان العميد الحماد وكافة منسوبي القوة الخاصة على اتاحة الفرصة للجمعية للمشاركة في هذه الحملة ، مبيناً أن جميع الجهات الحكومية والخيرية يعملان يد بيد من أجل حفظ هذا المجتمع من خطر السموم والقضاء على المروجين لها.

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