كرم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة سعادة العميد عبدالعزيز حماد الحماد جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وذلك نظير جهودها في إنجاح فعاليات معرض ( كن قدوة على الطريق ) ضمن الحملة الاعلامية للقوات الخاصة لأمن الطرق.
وبعد أن سلّم العميد الحماد ، مدير عام كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان درعا تذكاريا بهذه المناسبة ، أثنى على برامج وأنشطة الجمعية والتي تقيمها حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع ضد الآفات من تدخين ومخدرات .
وعلق على جهودها قائلاً: جمعية كفى تحتاجها جميع الجهات الحكومية والمجتمعية ولابد أن يتعاون معها الجميع وهي من أوائل الجمعيات بمنطقة مكة ، فكفى متميزة وصديقة للمجتمع ، فيما شكر الحمدان العميد الحماد وكافة منسوبي القوة الخاصة على اتاحة الفرصة للجمعية للمشاركة في هذه الحملة ، مبيناً أن جميع الجهات الحكومية والخيرية يعملان يد بيد من أجل حفظ هذا المجتمع من خطر السموم والقضاء على المروجين لها.
القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة تكرم كفى
كرم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة سعادة العميد عبدالعزيز حماد الحماد جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وذلك نظير جهودها في إنجاح فعاليات معرض ( كن قدوة على الطريق ) ضمن الحملة الاعلامية للقوات الخاصة لأمن الطرق.
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