براعم الذكر تحتفي بالأطفال الخريجين عن بعد

جدة - عادل الزهراني

احتفت براعم الذكر – بحي الصفا – بطلابها الخريجين وذلك عبر اللقاء الذي أقيم عن بعد وبحضور الطلاب و أولياء أمورهم.

وتخلل اللقاء العديد من الفقرات المتنوعة التي قدمها الأشبال ، ـ فيما ألقى المشرف على براعم الذكر الأستاذ عبدالعزيز اليافعي كلمة أشاد فيها باهتمام الطلاب بحضور الحلقة عن بعد والنهل من معلميهم لأجل اتمام القاعدة النورانية والحفظ اليومي ، كما شكر أولياء أمور الطلاب على مساندتهم معلم الحلقة والاهتمام والمتابعة ، مما أسهم في تخرج الطلاب واستعدادهم للعام الدراسي بعد عامين قضوها في براعم الذكر تعلموا خلالها القراءة والكتابة وحفظوا عدداً من سور القرآن الكريم ، لتكون لهم خير انطلاقة نحو التعليم.

الجدير ذكره أن “براعم الذكر” هو محضن تعليمي تربوي يهتم بالأطفال دون سن الدراسة من 4-6 سنوات حيث يتعلمون فيه القاعدة النورانية والقرآن وغرس القيم والآداب للأطفال دون سن الدراسة بمنهجية احترافية وطرق إبداعية ، وقد أطلقته جمعية خيركم بجدة قبل سبعة أعوام لربط الطالب بكتاب الله منذ سن مبكرة ولتعليم الأطفال القاعدة النورانية والاهتمام بالنطق السليم للحروف والكلمات في ظل غرس القيم والمفاهيم التربوية المناسبة لعمر الطفل وتوفير بيئة مناسبة وجذابة للتعلم وإعداده بما يعينه ويقويه عند دخوله لمدارس التعليم العام.