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أمير نجران يستقبل وزير الرياضة وينوهان بدعم القيادة السخي لقطاع الرياضة

أمير نجران يستقبل وزير الرياضة وينوهان بدعم القيادة السخي لقطاع الرياضة
http://almnatiq.net/?p=898458
المناطق - واس

استضاف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مجلسه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بمناسبة زيارته للمنطقة, بحضور عدد من المسؤولين والأهالي.
ورحّب الأمير جلوي بن عبدالعزيز, بسمو وزير الرياضة في المنطقة, مشيرًا إلى أهمية زيارته في مناقشة الواقع الرياضي بالمنطقة، والوقوف على التحديات، وسبل التطوير وصولاً إلى رؤية المملكة 2030, في إطار الجهود لتعزيز الحركة الرياضية بالمنطقة, منوهًا بدعم القيادة الرشيدة السخي لقطاع الرياضة، وتوفير سبل تحقيق الرفاهية للمجتمع.
وأكد سموه خلال اللقاء أن انتظام نحو 162 ألف طالب وطالبة بالدراسة عن بعد في المدارس والمعاهد والكليات، وعودة جميع الموظفين للعمل في القطاع العام في أفرع الوزارات والإدارات الحكومية اليوم، ما كان ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم الأوامر الكريمة، والتوجيهات الحكيمة، من ولاة أمرنا ــ أيدهم الله ــ، الذين لم يألون جهدا في بذل الغالي والنفيس، في مواجهة الجائحة، ومجابهة أقسى الظروف، من أجل صحة الإنسان، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
من جانبه عبّر سمو وزير الرياضة عن سعادته بزيارة منطقة نجران، وما رآه من شواهد تنموية، مؤكدًا أن زيارته للمناطق تأتي لتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله- لدعم الرياضة وتحقيق التميّز على مستويات إقليمية وعالمية.
وأشار سموه إلى نتائج اجتماعه بمجلس شباب المنطقة، وبرؤساء الأندية الرياضية، التي أثمرت في بلورة طموحات الشباب والفتيات، وتنمية المواهب، وتنويع الرياضات داخل المجتمع, مؤكدا تميّز المملكة خلال جائحة كورونا في صناعة بيئات رياضية واجتماعية جديدة، التي تجسدت في تفاعل المجتمع مع مبادرة “ناديك في بيتك”.

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