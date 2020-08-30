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وادي “حوية نمار” بمكة المكرمة .. ينابيع عذبة تنساب طوال العام

وادي “حوية نمار” بمكة المكرمة .. ينابيع عذبة تنساب طوال العام
http://almnatiq.net/?p=898464
المناطق - واس

تنساب بين أكناف الطبيعة بوادي ” حوية نمار ” جنوب مكة المكرمة بـ 60 كيلو متراً ينابيع المياه المنحدرة من عقبة المحمدية ، بفضل الأمطار التي سقت المنطقة مؤخراً ، مما دفع بالمتنزهين إلى أحضان الوادي.
وأظهرت الصور جمال الطبيعة البكر في الوادي الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً ، وموقعاً سياحياً يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام .
وتكثر في المكان أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي .

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