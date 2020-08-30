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ضمن أدوارها المجتمعية

وزارة النقل تطلق حملة التبرع بالدم داخل أروقتها

وزارة النقل تطلق حملة التبرع بالدم داخل أروقتها
http://almnatiq.net/?p=898475
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة النقل اليوم الأحد 11/1/1441هـ الموافق 30/8/2020م بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، حملة للتبرع بالدم ضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها تجاه المجتمع.

وتهدف الحملة لمساعدة المرضى والمحتاجين في ظل أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الراهنة، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه هذا العمل الإنساني الاجتماعي الذي من شأنه مساعدة العديد من المرضى وإنقاذ حياتهم، إضافة إلى المحافظة على الرقم المسجل باسم المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في التبرع بالدم.

وقال سعادة وكيل الخدمات المساندة بالوزارة الدكتور منصور اليامي، أن هذه الحملة تأتي ضمن عدد من المسؤوليات التي تعكف الوزارة على تنفيذها، وأن فوائدها عديدة للمتبرع والمجتمع حيث تساهم في نشاط الدورة الدموية للمتبرعين وترفع حس المسؤولية لدى كافة أفراد المجتمع للعطاء، كما أنها تساهم في زيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة مجتمعهم.
وتستمر هذه الحملة داخل أروقة الوزارة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 3/9/2020م من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، وتستهدف الحملة التي تمتد لخمسة أيام في مبنى الوزارة الرئيسي، كافة منسوبي الوزارة ومراجعيها الراغبين في المشاركة، حيث تسعى الحملة إلى استقطاب ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

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