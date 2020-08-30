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مؤشرات منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الأخير من العام 1441هـ

مؤشرات منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الأخير من العام 1441هـ

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مؤشرات منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الأخير من العام 1441هـ

مؤشرات منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الأخير من العام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=898483
المناطق - الرياض

أظهر التقرير الإحصائي بمنصة معين الإلكترونية بديوان المظالم عن نتائجه ومؤشراته القضائية للربع الأخير من العام الهجري المنصرم 1441هـ لعموم المحاكم، حيث بلغت الدعاوى الواردة بالمحاكم كافة 9609 دعاوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 5406 دعاوى، وبعدد جلسات 14336 جلسة، كما زار منصة معين الإلكترونية 435620 زائرًا خلال الفترة ذاتها.
وتُظهر هذه المؤشرات والنتائج التطور التقني الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم، حيث أسهمت بشكلٍ ملموس وواضح في قياس الأهداف المرسومة للعمل القضائي بالمحاكم، وتحسين جودته وضبط مخرجاته على نحوٍ إلكتروني يضمن استدامة الإنجاز وتطويره.
مما يذكر أن ديوان المظالم قام بإنجاز العديد من المبادرات التقنية والخدمات الإلكترونية ضمن خطته الإستراتيجية 2020، التي أسهمت -بحمد الله- في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتيسير إنجاز محاكم الديوان للدعاوى وسرعة الفصل فيها بجودة عالية, حيث تأتي هذه التحولات والمبادرات الإلكترونية التي تحققت للقضاء الإداري؛ بدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- في تذليل العقبات كافة، وتطوير القضاء الإداري بما يحقق العدالة وينجز أعمالها بأساليب تقنية متطورة.

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