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وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار

وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار

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وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار

وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار
http://almnatiq.net/?p=898486
المناطق - وكالات

قال وزير مالية الكويت براك الشيتان إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما “ما زالت ملحة وضرورية”.

وأضاف الشيتان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أنه أكد لأعضاء اللجنة على أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمئة من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على “مشاريع البنية التحتية والإنشائية”.

وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه “بشكل مكتوب” تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.

(الدولار = 0.3052 دينار كويتي)

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