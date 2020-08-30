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التعليم تعدل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية

التعليم تعدل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية
http://almnatiq.net/?p=898496
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة التعليم، قرارًا بتعديل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

جاء ذلك، بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن تعديل بداية اليوم الدراسي عن بعد، للمرحلتين المتوسطة والثانوية لتكون من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

وجه بذلك، نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، لمدير عموم التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

ونص التعميم أن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية “قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون”، حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويكون زمن الحصة في منصة “مدرستي” للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أعلن أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

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