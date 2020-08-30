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أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق

أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق

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أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق

أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق
http://almnatiq.net/?p=898498
المناطق - الجوف

عقد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اجتماعاً بمكتبه مع المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري، تفعيلاً لاتفاقية تبادل مسؤولية الطرق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل، بحضور وكلاء الأمانة والمديرين المعنيين بفرع وزارة النقل.
وتم التطرق لمسؤوليات الجهتين وفق الاتفاقية المشار إليها التي تحدد مسؤوليات الجهتين وإشرافها على الطرق وفق موقعها من النطاق العمراني لمدن المنطقة وتجمعاتها العمرانية في مدن وقرى المنطقة وتوضحيها على الخرائط، وموقعها من حدو النطاق العمراني لكل مدينة وقرية.
كما اتُّفق على إطلاع الجانبين على نتائج الحصر والمسح، والتأكد من حالة الطرق ومكوناتها، وتحديد التكاليف التقديرية للصيانة والتشغيل، إلى جانب التقارير الهندسية عن سلامة الإنشاءات والجسور والعبارات، إضافة إلى الرسومات التنفيذية للإنشاءات والطرق.

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