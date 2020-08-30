تفعيل وحدة الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بكورونا بتخصصي الجوف

المناطق - الجوف

تم إجراء أول جلسة غسيل دموي كلوي لمريض مصاب بكورونا بوحدة غسيل الكلى ‏بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف ، حيث تم حديثاً تشغيل ٤ أجهزة غسيل كلوي مستمر (CRRT) لمرضى الحالات الحرجة في العنايات المركزة وقسم العزل ، كما تم تجهيز وحدة غسيل الكلى الدموي العادية (regular hemodialysis) والتي تتكون من وحدتين تنقية مياه وجهاز غسيل دموي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من ذوي الحالات المستقرة الذين لايحتاجون عنايات مركزة .

والمستشفى يسعى لتوفير الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها لأهل المنطقة المصابين بفيروس كورونا – شفاهم الله وعافاهم .