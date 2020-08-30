احدث الأخبار

تفعيل وحدة الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بكورونا بتخصصي الجوف
منطقة الجوف
 أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق
منطقة الجوف
 التعليم تعدل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 أكثر من 5 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 في دراسة عالمية .. المجلس الصحي السعودي والبنك الدولي : السمنة عامل رئيس للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 وزير مالية الكويت: هناك حاجة ملحة لاقتراض 20 مليار دينار
أبرز المواد
 مؤشرات منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم تظهر استدامة الإنجاز التقني خلال الربع الأخير من العام 1441هـ
أبرز المواد
 مدير تعليم الرياض يتفقد مدارس المنطقة في أول يوم دراسي عن بعد
منطقة الرياض
 وزارة النقل تطلق حملة التبرع بالدم داخل أروقتها
أبرز المواد
 أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في العالم
أبرز المواد
 وادي “حوية نمار” بمكة المكرمة .. ينابيع عذبة تنساب طوال العام
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يستقبل وزير الرياضة وينوهان بدعم القيادة السخي لقطاع الرياضة
أبرز المواد
تفعيل وحدة الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بكورونا بتخصصي الجوف

تفعيل وحدة الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بكورونا بتخصصي الجوف

منطقة الجوف
أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق

أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق

منطقة الجوف
التعليم تعدل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية

التعليم تعدل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية

أبرز المواد
أكثر من 5 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

أكثر من 5 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

المنطقة الشرقية

تفعيل وحدة الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بكورونا بتخصصي الجوف

تفعيل وحدة الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بكورونا بتخصصي الجوف
http://almnatiq.net/?p=898501
المناطق - الجوف

تم إجراء أول جلسة غسيل دموي كلوي لمريض مصاب بكورونا بوحدة غسيل الكلى ‏بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف ، حيث تم حديثاً تشغيل ٤ أجهزة غسيل كلوي مستمر (CRRT) لمرضى الحالات الحرجة في العنايات المركزة وقسم العزل ، كما تم تجهيز وحدة غسيل الكلى الدموي العادية (regular hemodialysis) والتي تتكون من وحدتين تنقية مياه وجهاز غسيل دموي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي من ذوي الحالات المستقرة الذين لايحتاجون عنايات مركزة .
والمستشفى يسعى لتوفير الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها لأهل المنطقة المصابين بفيروس كورونا – شفاهم الله وعافاهم .

روابط ذات صلة

أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق

أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق
مدارس الجوف تستقبل اليوم أكثر 96 ألف طالب وطالبة عن بعد

مدارس الجوف تستقبل اليوم أكثر 96 ألف طالب وطالبة عن بعد
رئيس جامعة الجوف: نستهدف تحقيق خطوات واسعة من التميز والإنجاز بفضل تكاتف الجهود والتعاون المثمر البنّاء

رئيس جامعة الجوف: نستهدف تحقيق خطوات واسعة من التميز والإنجاز بفضل تكاتف الجهود والتعاون المثمر البنّاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*