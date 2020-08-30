طلبة تعليم القريات يواصلون استعداداتهم لمرحلة التعليم عن بعد

المناطق - الجوف

يستمر أولياء أمور الطلاب في التفاعل السريع بالشراكة والتعاون البناء مع المدرسة من خلال ( منصة مدرستي ) وذلك بتهيئة جو تعليمي مناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد في ظل هذه الأوضاع.

وقد تم الوقوف على نموذج لطالبين بالمرحلة الابتدائية من النماذج المبدعة بتعاون ولي الأمر وتذليل كافة الصعوبات لهم من خلال إنشاء فصل دراسي منزلي وهما الطالبان نايف ممدوح الرويلي بالصف الخامس الابتدائي، ويوسف ممدوح الرويلي بالصف الثالث الابتدائي من طلاب مدرسة الإمام مسلم الابتدائية، حيث كان للأسرة دور كبير في تهيئة جو تعليمي مناسب لهما كفصل دراسي بالمنزل حيث سارعت أسرة الطالبين بالتفاعل والتعاون مع المدرسة للتعامل مع ( منصة مدرستي ).

وقد أشاد سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بأولياء الأمور الواعيين والمتفاعلين مع المدارس وتذليل كافة العقبات في تهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد في ظل هذه الأوضاع .

وقد أوضح قائد مدرسة الإمام مسلم الابتدائية الأستاذ محمد بن ضامي العنزي أننا نعمل جاهدين على إنجاح العملية التعليمية والوقوف مع جميع أولياء أمور الطلاب لتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب في كيفية التعامل مع ( منصة مدرستي ) للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد في ظل هذه الأوضاع مؤكدًا أن جميع منسوبي المدرسة لن يتأخروا عن بذل أي جهد في مساعدة أي طالب يواجه مشكلة في الدخول على ( منصة مدرستي ).

وأضاف العنزي أن المدرسة تمثل الداعم الفني الأول للطلاب وأولياء أمورهم، وذلك من خلال حل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام منصة مدرستي، كما يسهم المعلمون والمعلمات في تقديم الدعم الفني أثناء دخول طلابهم وطالباتهم للمنصة، مؤكداً أهمية دور الأسرة وأولياء الأمور في تقديم الدعم لأبنائهم من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل المنزل، وتحفيزهم ومتابعة أدائهم في منصة مدرستي.