إخلاء 4 محتجزين وتضرر 3 شقق وسيارتين نتجية احتراق واجهة عمارة ببريدة

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باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة ظهر اليوم الأحد حادث احتراق واجهة عماره سكنية من (الكلادنق ) مكونة من ثلاث أدوار، تقع بالحي الأخضر … نتج عنه تضرر ثلاث شقق واحتراق سيارتين كانتا متوفقتان أمام المبنى، حيث تم إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي، ذكر ذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل والذي أوضح انه تم إخلاء عدد (٤) محتجزين عن طريق الدفاع المدني بواسطة سيارة السلالم وهم بصحه جيدة ولله الحمد، عدا شخص واحد تلقى العلاج في موقع الحادث من قبل الهلال الأحمر لتعرضه لنواتج الحريق، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث

