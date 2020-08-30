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الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب التعاون.. والفيصلي يتجاوز الوحدة بثنائية

الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب التعاون.. والفيصلي يتجاوز الوحدة بثنائية
http://almnatiq.net/?p=898517
المناطق - واس

حقق فريق الاتفاق فوزاً على مضيفه التعاون بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبدالله السالم في الدقيقة 34، ليواصل الفريق مستوياته المتميزة والتي كان آخرها في الجولة الماضية بعد تغلبه على فريق الرائد برباعية نظيفة.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 42 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز العاشر.

فيما حقّق الفيصلي فوزاً مهماً على ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
افتتح الثنائية اللاعب أحمد أشرف للفيصلي في الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله جيلرمي الهدف الثاني عند الدقيقة 66 ليقترب الفريق من سباق الحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا، فيما سجّل هدف الوحدة لاعب الفيصلي السابق لويزينهو من ركلة جزاء عند الدقيقة 78 .
واستعاد الفيصلي انتصاراته بعد خسارته أمام الهلال في الجولة الماضية، رافعاً بهذا الفوز رصيده لـ 45 نقطة في المركز الخامس، بعد المتصدر الهلال والثاني النصر وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث فريق الأهلي، والوحدة صاحب المركز الرابع الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 46.

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