احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها بطائرة بدون طيار “مفخخة”
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي
أبرز المواد
 الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب التعاون.. والفيصلي يتجاوز الوحدة بثنائية
أبرز المواد
 المرور: استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق
أبرز المواد
 “الإسكان” وهيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية توقعان اتفاقية لإدراج متطلبات المحتوى المحلّي في مشروعات الإسكان
أبرز المواد
 إخلاء 4 محتجزين وتضرر 3 شقق وسيارتين نتجية احتراق واجهة عمارة ببريدة
منطقة القصيم
 طلبة تعليم القريات يواصلون استعداداتهم لمرحلة التعليم عن بعد
منطقة الجوف
 تفعيل وحدة الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بكورونا بتخصصي الجوف
منطقة الجوف
 أمين الجوف يناقش مع مدير فرع النقل بالمنطقة تحديد المسئوليات فيما يتعلق بالطرق
منطقة الجوف
 التعليم تعدل دوام الهيئة الإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 أكثر من 5 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 في دراسة عالمية .. المجلس الصحي السعودي والبنك الدولي : السمنة عامل رئيس للإصابة بكورونا
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها بطائرة بدون طيار “مفخخة”

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها بطائرة بدون طيار “مفخخة”

أبرز المواد
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي

أبرز المواد
الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب التعاون.. والفيصلي يتجاوز الوحدة بثنائية

الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب التعاون.. والفيصلي يتجاوز الوحدة بثنائية

أبرز المواد
المرور: استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق

المرور: استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها بطائرة بدون طيار “مفخخة”

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها بطائرة بدون طيار “مفخخة”
http://almnatiq.net/?p=898528
المناطق - واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم، استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وإسقاطها.
وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة قوات التحالف لتمكنها من اعتراض الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً في الوقت ذاته عن إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
وأكد معالي الأمين العام تأييد المنظمة لبيان التحالف الذي يؤكد أنه “أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية سيستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفي”.

روابط ذات صلة

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي
الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب التعاون.. والفيصلي يتجاوز الوحدة بثنائية

الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب التعاون.. والفيصلي يتجاوز الوحدة بثنائية
المرور: استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق

المرور: استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*