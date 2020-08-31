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اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة

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اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة

اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة
http://almnatiq.net/?p=898534
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأحد ( 30 أغسطس 2020 م ) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.
وأضاف العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وبيّن العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق ( ستوكهولم ) لوقف إطلاق النار بالحديدة.
وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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