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التعاون يعلن إقالة مدربه البرتغالي كامبيلوس

التعاون يعلن إقالة مدربه البرتغالي كامبيلوس
http://almnatiq.net/?p=898536
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة نادي التعاون عن إقالة مدرب الفريق‬ البرتغالي فيتور كامبيلوس بعد خسارته اليوم من ضيفه الاتفاق في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد الفريق في بيانه بتكليف المدرب الوطني ‫عبدالله عسيري بقيادة الفريق الأول بعد الخسائر المتتالية التي تلقاها الفريق منذ استئناف الدوري، اذ خسر الفريق 6 مواجهات ليصبح أحد الفرق المهددة بالهبوط إلى أندية الدرجة الأولى حيث يحتل المركز العاشر بـ 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير فريق الحزم مع تبقي جولتين على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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