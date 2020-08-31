أعلنت إدارة نادي التعاون عن إقالة مدرب الفريق البرتغالي فيتور كامبيلوس بعد خسارته اليوم من ضيفه الاتفاق في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد الفريق في بيانه بتكليف المدرب الوطني عبدالله عسيري بقيادة الفريق الأول بعد الخسائر المتتالية التي تلقاها الفريق منذ استئناف الدوري، اذ خسر الفريق 6 مواجهات ليصبح أحد الفرق المهددة بالهبوط إلى أندية الدرجة الأولى حيث يحتل المركز العاشر بـ 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير فريق الحزم مع تبقي جولتين على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
التعاون يعلن إقالة مدربه البرتغالي كامبيلوس
أعلنت إدارة نادي التعاون عن إقالة مدرب الفريق البرتغالي فيتور كامبيلوس بعد خسارته اليوم من ضيفه الاتفاق في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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