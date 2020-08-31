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الجيش المصري يقتل عشرات الإرهابيين في عملية “الـ40 يوما”

الجيش المصري يقتل عشرات الإرهابيين في عملية “الـ40 يوما”
http://almnatiq.net/?p=898543
المناطق - الرياض

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية المختصة بالعناصر الإرهابية، في القضاء على 77 متطرفا، في كافة المناطق الاستراتيجية، خلال الاسابيع الأخيرة.

وقالت مصادر أمنية أن الملاحقات بدأت يوم 22 يوليو، واستمرت حتى 30 أغسطس الحالي، وأسفرت عمليات الملاحقة عن استهداف وتدميره مئات الأوكار التي كان يختفي فيها الإرهابيون، وتدمير عدد من عربات الدفع الرباعي وضبط كميات كبريرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

وأوضحت المصادر أن عمليات تبادل اطلاق النار مع العناصر الإرهابية خلال الملاحقات أسفرت عن مصرع وإصابة 3 ضباط و4 مجندين.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، “إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، واستمرارا للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، التي تتخذها العناصر المتطرفة ملجأ لها ومرتكزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وترويع المواطنين الآمنين.”

ووفقا للبيان، فقد أسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس عن تحقيق النجاحات الآتية:

أولا، تدمير 317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر المتطرفة كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.

ثانيا، استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي تستخدمها العناصر المتطرفة في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

ثالثا، مقتل 73 عنصر إرهابي يتخذون من الملاجئ أوكارا لهم.

كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل إرهابيين شديدي الخطورة وبحوزتهما بندقيتان آليتان، و5 خزائن، وحزام ناسف.

كما أسفرت العمليات عن مقتل متطرفين آخرين، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة، وجاري استجوابه، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و6 خزائن، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية من استهداف وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

ويأتي ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية، وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، وكذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية .

وأكدت القوات المسلحة في ختام البيان على استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر.

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