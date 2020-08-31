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تغريدة “بلاك بانثر” الأخيرة تحطم الرقم القياسي لتويتر

تغريدة “بلاك بانثر” الأخيرة تحطم الرقم القياسي لتويتر
http://almnatiq.net/?p=898548
المناطق - الرياض

أعلن موقع تويتر أن تغريدة حساب الممثل الراحل تشادويك بوزمان الأخيرة، لاقت أعلى عدد من “الإعجاب” بتاريخ موقع التواصل الاجتماعي.

وكان الممثل تشادويك بوزمان بطل فيلم “بلاك بانثر”، قد توفي عن عمر 43 عاما، بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، وفقا لبيان نشر الجمعة على حسابات بوزمان على “تويتر” و”فيسبوك”.

ونشر الحساب الرسمي لبوزمان بيانا مؤثرا يعلن وفاة الممثل الأميركي، السبت، لاقى قرابة 7 مليون إعجاب، وهو الرقم الأعلى بتاريخ الموقع.

وجاء في البيان:” بأسى كبير نعلن رحيل تشادويك بوزمان.. شادويك كان مصاب بسرطان القولون من الدرجة الثالثة، في الأعوام الأربعة الماضية.”

وأضاف: “كمحارب حقيقي، تشادويك قاوم المرض خلال هذه الفترة، وقدم لكم أفلاما عديدة أحببتموها، تم تصويرها بين عمليات جراحية لا تحصى وعلاج الكيماوي. تجسيده لشخصية الملك تشالا في فيلم بلانك بانثر كان شرفا عظيما. لقد توفي في منزله مع زوجته وعائلته بجواره. عائلته تطلب منكم احترام خصوصيتها وتشكركم على المحبة الكبيرة”.

وخلال مسيرته السينمائية جسد بوزمان عددا من الشخصيات الحقيقية التي اشتهرت بتجاوز الحواجز العرقية الأميركية، ومن بينها المغني جيمس براون في “غت أون أب”، وقاضي المحكمة العليا ثورغود مارشال في فيلم “مارشال”، ورائد البيسبول جاكي روبنسون في فيلم “42”.

لكن أكثر الأدوار التي يتذكرها متابعوه، كان أداؤه في عام 2018 دور تشالا ملك مملكة واكاندا الإفريقية الخيالية، ومحارب الجريمة المعروف باسم “بلاك بانثر” أو “الفهد الأسود”.

وأصبح “بلاك بانثر” أحد أكثر أفلام العام تحقيقا للإيرادات، ورشح لـ6 جوائز أوسكار، من بينها جائرة أفضل فيلم، وفاز بجوائز أوسكار عن أفضل موسيقى أصلية وأفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج.

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