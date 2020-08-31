مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي

المناطق - الرياض

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مجددا – في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم- على وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.