“جو البطيء والفوضويون”.. هكذا رد ترمب على بايدن

مع بدء الجولات والصولات الانتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، تحتدم المناكفات بين المرشحين، الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، على وقع أعمال الشغب والعنف الحاصلة في بورتلاند بولاية أوريغون شمال غرب البلاد.

ففي أحدث الضربات بين الخصمين، اتهم بايدن ترمب بتشجيع أعمال العنف الحاصلة في مدينة بورتلاند، بعد مقتل شخص خلال اشتباكات بين جماعات متناحرة.