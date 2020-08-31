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جدة.. امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب لعبة جوال!
http://almnatiq.net/?p=898563
المناطق_جدة

تقدمت سيدة ثلاثينية لأحد مكاتب المحاماة بجدة لطلب معرفة الإجراءات القانونية التي تسمح لها برفع قضية خلع على زوجها.
وحسب “الوطن” زعمت السيدة أن زوجها يهملها لفترات طويلة طيلة وجوده في المنزل، ويقضي ساعات عدة على جهاز الجوال الخاص به.
وأوضحت أن زوجها لا يعطي اهتماما لها ولا لأبنائه ويترك لها تحمل كافة مسؤولية الأبناء عليها . لافتة إلى أنه يقضي الساعات الطوال على إحدى الألعاب الإلكترونية.
وأشارت إلى أنها قررت الطلاق منه، لكنه رفض ذلك، مما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لرفع قضية خلع عليه.

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