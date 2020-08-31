ماكرون في بيروت بمهمة دولية.. حكومة بلا أحزب

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يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين زيارة رسمية الى لبنان يحفل جدول أعمالها بمحطات سياسية و”رمزية” تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط باريس ببيروت منذ أكثر من مئة عام.

الزيارة الرئاسية التي أعلنها ماكرون إبّان محطته في بيروت في أعقاب انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/اب الجاري، تهدف الى أمرين أساسيين، الأوّل الاطلاع عن كثب على الخطوات التي طلبها في زيارته الأولى لجهة تشكيل حكومة إنقاذ سريعاً تنفّذ الخطوات الاصلاحية التي في ضوئها يمكن فتح خزّان المساعدات للبنان، والثاني المشاركة في إحياء ذكرى مئوية لبنان الكبير الذي أعلنته فرنسا خلال الانتداب.