ماكرون في بيروت بمهمة دولية.. حكومة بلا أحزب

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين زيارة رسمية الى لبنان يحفل جدول أعمالها بمحطات سياسية و”رمزية” تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط باريس ببيروت منذ أكثر من مئة عام.
الزيارة الرئاسية التي أعلنها ماكرون إبّان محطته في بيروت في أعقاب انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/اب الجاري، تهدف الى أمرين أساسيين، الأوّل الاطلاع عن كثب على الخطوات التي طلبها في زيارته الأولى لجهة تشكيل حكومة إنقاذ سريعاً تنفّذ الخطوات الاصلاحية التي في ضوئها يمكن فتح خزّان المساعدات للبنان، والثاني المشاركة في إحياء ذكرى مئوية لبنان الكبير الذي أعلنته فرنسا خلال الانتداب.
وأحاط الرئيس الفرنسي الزيارة بتصريحات جاءت على لسانه ومواقف عبّر عنها مسؤولين في الاليزيه وضعت الإصبع على أسباب الأزمة العميقة، ذلك أن الفساد المستشري داخل المؤسسات هو أحد أبرز العناوين، فضلا عن استمرار عقلية المحاصصة في إدارة الحكم من دون إفساح المجال للتغيير الذي طالب به اللبنانيين الغاضبين الذين نزلوا الى الشارع في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعين الى محاسبة الطبقة السياسية كاملة ورافضين عودة أي من رموزها إلى السلطة.
حكومة بلا أحزاب
ويبدو أن الفرنسيين يميلون الى فكرة التغيير عبر تشكيل حكومة تختلف عن سابقاتها، رئيساً ووزراء تكون مهمتها إيصال لبنان الى شاطئ الأمان.
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