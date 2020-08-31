“التعليم” توضح الأوقات المخصصة لدخول منصة مدرستي

“التعليم” توضح الأوقات المخصصة لدخول منصة مدرستي

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية بنجران وجازان وعسير والباحة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بنجران وجازان وعسير والباحة

أبرز المواد
ماكرون في بيروت بمهمة دولية.. حكومة بلا أحزب

ماكرون في بيروت بمهمة دولية.. حكومة بلا أحزب

أبرز المواد
جدة.. امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب لعبة جوال!

جدة.. امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب لعبة جوال!

أبرز المواد

“التعليم” توضح الأوقات المخصصة لدخول منصة مدرستي

“التعليم” توضح الأوقات المخصصة لدخول منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=898566

أكدت وزارة التعليم أن خطة الإطلاق التجريبي لمنصة “مدرستي” لا تعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعليا منذ اليوم الأول إنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة

وأوضحت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن التهيئة متطلب ضروري في أي نظام تقني جديد خصوصا حينما يصل عدد المستفيدين من منصة “مدرستي” أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة و525 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية فضلا عن أولياء الأمور وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة

روابط ذات صلة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بنجران وجازان وعسير والباحة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بنجران وجازان وعسير والباحة
ماكرون في بيروت بمهمة دولية.. حكومة بلا أحزب

ماكرون في بيروت بمهمة دولية.. حكومة بلا أحزب
جدة.. امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب لعبة جوال!

جدة.. امرأة تطلب الخلع من زوجها بسبب لعبة جوال!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*