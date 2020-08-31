“التعليم” توضح الأوقات المخصصة لدخول منصة مدرستي

أكدت وزارة التعليم أن خطة الإطلاق التجريبي لمنصة “مدرستي” لا تعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعليا منذ اليوم الأول إنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة

وأوضحت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن التهيئة متطلب ضروري في أي نظام تقني جديد خصوصا حينما يصل عدد المستفيدين من منصة “مدرستي” أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة و525 ألفا من شاغلي الوظائف التعليمية فضلا عن أولياء الأمور وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة