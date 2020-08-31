احدث الأخبار

«توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية
أبرز المواد
 حيَل ماكرة للهروب من المحاضرات
أبرز المواد
 مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 المخابرات الأمربكية توجه اللوم للكونغرس بسبب جائحة التسريبات
أبرز المواد
 تغريدة “بلاك بانثر” الأخيرة تحطم الرقم القياسي لتويتر
أبرز المواد
 هربا من “اضطهاد أردوغان”.. طالبو لجوء أتراك يصلون اليونان
أبرز المواد
 الجيش المصري يقتل عشرات الإرهابيين في عملية “الـ40 يوما”
أبرز المواد
 فيديو موكب باشاغا “الضخم” يثير تساؤلات: “من يحكم طرابلس؟”
أبرز المواد
 طبول الحرب تقرع.. الأزمة بين تركيا واليونان تقترب من الانفجار
أبرز المواد
 التعاون يعلن إقالة مدربه البرتغالي كامبيلوس
أبرز المواد
 كورونا.. الوضع في فرنسا “مقلق للغاية”
أبرز المواد
 بينها تساقط الشعر.. 7 علامات تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا دون أن تدري
أبرز المواد
«توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية

«توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية

أبرز المواد
حيَل ماكرة للهروب من المحاضرات

حيَل ماكرة للهروب من المحاضرات

أبرز المواد
مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي

مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي

أبرز المواد
المخابرات الأمربكية توجه اللوم للكونغرس بسبب جائحة التسريبات

المخابرات الأمربكية توجه اللوم للكونغرس بسبب جائحة التسريبات

أبرز المواد

«توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية

http://almnatiq.net/?p=898569
المناطق_الرياض

أوضح تطبيق توكلنا سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا. جاء ذلك ردًّا من «تطبيق»، على استفسار أحد المواطنين  نصه: «ليه ما ألقى منصة مدرستي في موقع توكلنا، مع العلم أني دخلت عن طريق الموقع ولكن لا يوجد في القائمة مدرستي». وأجاب «توكلنا» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «في حال عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول على موقع توكلنا الرجاء التأكد من إضافة التابعين في توكلنا وفي حال أن التابعين مضافين، يرجى التواصل مع منصة مدرستي». وتُعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم. وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.  كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم؛ لمعرفة المستجدات والمهام كافّة المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.

روابط ذات صلة

حيَل ماكرة للهروب من المحاضرات

حيَل ماكرة للهروب من المحاضرات
مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي

مصر تُعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي
المخابرات الأمربكية توجه اللوم للكونغرس بسبب جائحة التسريبات

المخابرات الأمربكية توجه اللوم للكونغرس بسبب جائحة التسريبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*