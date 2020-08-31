سفارة المملكة في مصر تُوضح ملابسات حادثة مقتل مواطن سعودي

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أصدرت سفارة المملكة في مصر بياناً اليوم الإثنين أوضحت فيه ملابسات حـادثة مقـتل مواطن سعودي في شقته بالقاهرة

وقالت السفارة إنها تلقت اتصالاً من الجهات الأمنية المصرية بالعثور على جـثة المواطن السعودي داخل شقته الكائنة بحي السيدة زينب بالقاهرة، وعلى الفور باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة التي تمكنت من القبض على 4 متهمين في الجريمة، وتشير التحقيقات الأولية أنها بدافع السرقة

وأضافت أن السفارة قامت بالتواصل مع أسرة المغدور، ونقل جثمانه إلى المملكة بتاريخ 29 يوليو الماضي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات، مقدمة التعازي والمواساة لأسرته

وأشادت السفارة بجهود الجهات الأمنية المختصة في مصر، وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري، الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي، مؤكدة أنها مستمرة بالمتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لمجريات التحقيق، والرفع بما يستجد للسلطات المختصة في المملكة ولأسرة القتيل