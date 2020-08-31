كل ما تود معرفته عن تطبيق تيمز .. طريقة التحميل والاستخدام

مع بدء الدراسة يوم أمس الأحد، حرص أولياء أمور وطلاب على تحميل تطبيق

وتطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت

لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بُعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تطبيق تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس

ويتوفر تطبيق تيمز في إصدارات 32 و 64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac و iPhone و Android و Windows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365

رابط تحميل تطبيق تيمز:

وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات، لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر : استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تطبيق تيمز على جهازك