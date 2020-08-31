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فيروس كورونا حول العالم: 25.2 مليون إصابة و846 ألف وفاة

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فيروس كورونا حول العالم: 25.2 مليون إصابة و846 ألف وفاة

فيروس كورونا حول العالم: 25.2 مليون إصابة و846 ألف وفاة
http://almnatiq.net/?p=898601
المناطق_الرياض

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 25.2 مليون صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 25.222 مليون، وأن عدد المتعافين تجاوز 16.6 مليون، في حين تجاوز عدد الوفيات 846 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، والمكسيك، وإسبانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.

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