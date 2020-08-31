فيروس كورونا حول العالم: 25.2 مليون إصابة و846 ألف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 25.2 مليون صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 25.222 مليون، وأن عدد المتعافين تجاوز 16.6 مليون، في حين تجاوز عدد الوفيات 846 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، والمكسيك، وإسبانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.