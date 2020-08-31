اتحاد الجامعات البريطانية يطالب بـ”تعليم أونلاين”: الدراسة الحضورية ستكون كارثة

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طالب اتحاد الجامعات والكليات البريطانية كافة المؤسسات التعليمية بإلغاء خططها لبدء الدراسة الحضورية الشهر المقبل، حتى لا ينشر الطلاب المسافرون فيروس كورونا في البلاد، داعيا إلى تدريس المناهج عبر الإنترنت.

وقال الاتحاد إنه من السابق لأوانه إعادة الطلاب إلى الجامعات، محذرا من أنه سيتم تحميل الحكومة المسؤولية إذا زادت حالات كوفيد-19.

وقال جو جرادي، الأمين العام للاتحاد في بيان ”تنقل أكثر من مليون طالب في جميع أنحاء البلاد هو وصفة لكارثة ويخاطر بجعل الجامعات غير المستعدة بشكل جيد دور رعاية لموجة ثانية“.

وأضاف ”حان الوقت لكي تتخذ الحكومة أخيرا بعض الإجراءات الحاسمة والمسؤولة في هذه الأزمة وأن تطلب من الجامعات التخلي عن خطط التدريس وجها لوجه“، وحثت الحكومة على تدريس جميع مقررات الفصل الدراسي الأول عبر الإنترنت.

ويقول العديد من الجامعات إنها مستعدة لمعاودة فتح أبوابها الشهر المقبل بعد أسابيع من الإعداد، ويقول بعض الطلاب إنهم أنفقوا بالفعل أموالا على أمور مثل الإسكان استعدادا للفصل الدراسي الجديد.