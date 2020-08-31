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تعليم عنيزة يعقد لقاءً “عن بعد” لتعزيز العمل المنظومي بين المدرسة والبيت في منصة “مدرستي”

تعليم عنيزة يعقد لقاءً “عن بعد” لتعزيز العمل المنظومي بين المدرسة والبيت في منصة “مدرستي”
http://almnatiq.net/?p=898614
المناطق_عنيزة

عقدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة في قطاع تعليم البنات، صباح أمسً الأحد، لقاءً بعنوان “العمل المنظومي بين المدرسة والبيت”، تحت رعاية مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، وبحضور نحو 300 مستفيدة من المشرفات التربويات، وقائدات المدارس والمرشدات الطلابيات عبر برنامج الزوم، وذلك بهدف تعزيز التعلم والتعليم عن بعد في منصة مدرستي.

 

افتتحت اللقاء الأستاذة شعاع الخليفة مساعد مدير التعليم لتعليم البنات، موضحةً بأنه قد تم تقديم 22 برنامجاً تدريبياً لتأهيل المعلمات في (التعليم عن بعد)، حيث تحتاج هذه المرحلة أسلوباً مختلفاً في التعامل مع المتابعة الجادة والمستمرة، مؤكدة أننا نمتلك جميع الأدوات لمواصلة الجهود للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتقديم الدعم الدائم.

 

كما رحب مدير تعليم عنيزة بجميع المشاركين في اللقاء، مؤكداً بأننا نعيش عاماً استثنائياً يتطلب تكاملاً إيجابياً، نعوّل فيه على الأسرة وعلى أبطال التعليم الشيء الكثير، معبرًا عن ثقته من نجاح العملية التعليمية عن بعد بفضل الله تعالى، حيث حققنا نسباً عالية على مستوى إدارات التعليم في نشر الجداول والربط، مشيرًا إلى أن نجاح منصة مدرستي سيكون بتوفيق من الله، ثم بتضافر الجهود، كما ستكون تجربةً لها الكثير من المكتسبات.

 

من جانبها، قالت رئيسة الإشراف التربوي الأستاذة لولوه العبد العالي: إن السعي للوصول إلى أعلى النتائج هو الهدف الذي نسعى إليه، فنحن أمام سحابةٍ إلكترونية نقلتنا من العمل الواقعي إلى الافتراضي، وسنسعى بتضافر الجهود إلى تقويم الأداء وتوثيقه ورسم خطط تتواءم مع واقع المدرسة.

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