رحلة تاريخية .. الإمارات تستعد لاستقبال أول وفد إسرائيلي اليوم

المناطق - الرياض

يصل، اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات وفدان أمريكي وإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يزور فيها وفد إسرائيلي رسمي العاصمة أبوظبي.

وأمس الأحد، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إطلاق أول رحلة تجارية بين “إسرائيل” والإمارات، الاثنين، وذلك بعد أقل من شهر على تطبيع العلاقات بشكل كامل مع أبوظبي، مبيناً أن الرحلة ستنقل وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى إلى الإمارات.

وكانت مصادر إسرائيلية أكدت أن وفداً أمريكياً وإسرائيلياً سينطلقان، الاثنين، من مطار “بن غوريون” على متن طائرة في أول رحلة لشركة “العال” مباشرة من “إسرائيل” إلى الإمارات.

من جانبه صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير غينديلمان بالقول: “كلمة سلام باللغات العبرية والعربية والإنجليزية تزين طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية التي ستقلع غداً إلى الإمارات في رحلة جوية هي الأولى من نوعها بين البلدين. ما أجمل السلام بين إسرائيل والإمارات!”.