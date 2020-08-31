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غدا.. 4 لقاءات في ختام الجولة الـ 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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غدا.. 4 لقاءات في ختام الجولة الـ 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

غدا.. 4 لقاءات في ختام الجولة الـ 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=898631
المناطق - الرياض

تستكمل غدًا مباريات الجولة الـ 34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
ويستضيف الجيل صاحب المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، نظيره الثقبة السابع بـ 50 نقطة، ويلتقي الكوكب الـ 13 برصيد 38 نقطة، مع ضيفه المجزل صاحب المركز الأخير بـ 29 نقطة، ويستضيف البيكرية الرابع في سلم الترتيب برصيد 55 نقطة، الوصيف العين بـ 64 نقطة، و في حائل يلتقي الجبلين التاسع بـ 45 نقطة مع ضيفه التقدم الـ 19 بـ 30 نقطة.

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