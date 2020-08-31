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الولايات المتحدة تقترب من عتبة 6 ملايين إصابة بكورونا

الولايات المتحدة تقترب من عتبة 6 ملايين إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=898638
المناطق - الرياض

أظهر إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز أنّ الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة باتت تقترب من عتبة الستّة ملايين.

وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقرا، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5,993,668.

واستنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183,034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2,153,939 شخصًا.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

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