احدث الأخبار

الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا
أبرز المواد
 العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني
أبرز المواد
 تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 4 أشخاص تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تقترب من عتبة 6 ملايين إصابة بكورونا
أبرز المواد
 نفط برنت عند أعلى مستوى في 5 أشهر
أبرز المواد
 غدا.. 4 لقاءات في ختام الجولة الـ 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 رحلة تاريخية .. الإمارات تستعد لاستقبال أول وفد إسرائيلي اليوم
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يعقد لقاءً “عن بعد” لتعزيز العمل المنظومي بين المدرسة والبيت في منصة “مدرستي”
أبرز المواد
 التعليم تحدد موعد دوام الهيئة الإدارية بالمدارس وزمن الحصة الدراسية
أبرز المواد
 اتحاد الجامعات البريطانية يطالب بـ”تعليم أونلاين”: الدراسة الحضورية ستكون كارثة
أبرز المواد
 ساند.. إيقاف الصرف نهائياً عن المستفيد حال بقائه في الخارج أكثر من 60 يوماً
أبرز المواد
الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا

الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا

أبرز المواد
العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني

العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني

أبرز المواد
تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران

تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران

أبرز المواد
الإطاحة بـ 4 أشخاص تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل

الإطاحة بـ 4 أشخاص تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل

أبرز المواد

تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران

تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران
http://almnatiq.net/?p=898644
المناطق - الرياض

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة نجران، حيث تم إطلاق اسم الأمير هذلول بن عبدالعزيز على المدينة الرياضية؛ تقديراً لجهوده في خدمة الرياضة والرياضين.
وقال وزير الرياضة: ستفتح مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران أبوابها لكل محبي الرياضة والممارسين والموهوبين والراغبين في صقل مواهبهم الرياضية المختلفة.
وأعرب عن أمله أن تكون حافزاً لكل موهوب ومبدع، ونقطة انطلاق نحو تحقيق الإنجازات وتمثيل المملكة في مختلف المحافل الرياضية.

روابط ذات صلة

الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا

الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا
العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني

العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني
الإطاحة بـ 4 أشخاص تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل

الإطاحة بـ 4 أشخاص تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*