تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران

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دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة نجران، حيث تم إطلاق اسم الأمير هذلول بن عبدالعزيز على المدينة الرياضية؛ تقديراً لجهوده في خدمة الرياضة والرياضين.

وقال وزير الرياضة: ستفتح مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران أبوابها لكل محبي الرياضة والممارسين والموهوبين والراغبين في صقل مواهبهم الرياضية المختلفة.

وأعرب عن أمله أن تكون حافزاً لكل موهوب ومبدع، ونقطة انطلاق نحو تحقيق الإنجازات وتمثيل المملكة في مختلف المحافل الرياضية.