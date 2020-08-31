وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملاعب رديفة لنادي نجران والأخدود

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بإضافة ملعب رديف آخر في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية التي تم تدشينها اليوم الاثنين بمدينة نجران، على أن يُخصّص هذا الملعب لنادي نجران، كما وجّه سموه أيضًا بإضافة ملعب رديف جديد بمقر منشأة نادي الأخدود.

ويأتي ذلك دعمًا للحركة الرياضية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي بالمملكة من القيادة الرشيدة، ولتوفير المناخ الملائم لناديي نجران والأخدود، ليتسنى لهما إقامة تدريباتهما في ملاعب جديدة وحديثة معدة وفق أحدث المعايير والشروط.

جاء ذلك في ختام زيارة سموه لمنطقة نجران التي التقى خلالها بأمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إضافة إلى رؤساء أندية المنطقة وعدد من شبابها وفتياتها.