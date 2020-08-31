احدث الأخبار

وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملاعب رديفة لنادي نجران والأخدود
أبرز المواد
 أمير نجران و وزير الرياضة يفتتحان مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران
منطقة نجران
 الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا
أبرز المواد
 العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني
أبرز المواد
 تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 4 أشخاص تباهوا بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تقترب من عتبة 6 ملايين إصابة بكورونا
أبرز المواد
 نفط برنت عند أعلى مستوى في 5 أشهر
أبرز المواد
 غدا.. 4 لقاءات في ختام الجولة الـ 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 رحلة تاريخية .. الإمارات تستعد لاستقبال أول وفد إسرائيلي اليوم
أبرز المواد
 تعليم عنيزة يعقد لقاءً “عن بعد” لتعزيز العمل المنظومي بين المدرسة والبيت في منصة “مدرستي”
أبرز المواد
 التعليم تحدد موعد دوام الهيئة الإدارية بالمدارس وزمن الحصة الدراسية
أبرز المواد
وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملاعب رديفة لنادي نجران والأخدود

وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملاعب رديفة لنادي نجران والأخدود

أبرز المواد
أمير نجران و وزير الرياضة يفتتحان مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران

أمير نجران و وزير الرياضة يفتتحان مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران

منطقة نجران
الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا

الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا

أبرز المواد
العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني

العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني

أبرز المواد

وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملاعب رديفة لنادي نجران والأخدود

وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملاعب رديفة لنادي نجران والأخدود
http://almnatiq.net/?p=898671
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بإضافة ملعب رديف آخر في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية التي تم تدشينها اليوم الاثنين بمدينة نجران، على أن يُخصّص هذا الملعب لنادي نجران، كما وجّه سموه أيضًا بإضافة ملعب رديف جديد بمقر منشأة نادي الأخدود.
ويأتي ذلك دعمًا للحركة الرياضية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي بالمملكة من القيادة الرشيدة، ولتوفير المناخ الملائم لناديي نجران والأخدود، ليتسنى لهما إقامة تدريباتهما في ملاعب جديدة وحديثة معدة وفق أحدث المعايير والشروط.
جاء ذلك في ختام زيارة سموه لمنطقة نجران التي التقى خلالها بأمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إضافة إلى رؤساء أندية المنطقة وعدد من شبابها وفتياتها.

روابط ذات صلة

أمير نجران و وزير الرياضة يفتتحان مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران

أمير نجران و وزير الرياضة يفتتحان مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران
الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا

الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا
العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني

العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*