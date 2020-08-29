أمير تبوك يطلع على تقرير عن بداية العام الدراسي

تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري،

واطلع سموه على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد في مختلف مراحل التعليم العام بالمنطقة، وجهود إدارة التعليم في إعداد الخطط الإدارية والتقنية والفنية على جميع المستويات والبرامج التدريبية على منصات التعليم عن بُعد (منصة مدرستي ) .

متمنياً سموه للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – للمؤسسات التعليمية ورعاية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وثمّن مدير التعليم حرص سمو أمير المنطقة ومتابعته ودعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، والعناية بالأبناء الطلاب والطالبات لنجاح رحلتهم التعليمية عن بُعد في ظل دعم القيادة الرشيدة