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عودة اكثر من 36 ألف طالب وطالبة للدراسة ” عن بعد” بتعليم ” وادي الدواسر “

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عودة اكثر من 36 ألف طالب وطالبة للدراسة ” عن بعد” بتعليم ” وادي الدواسر “

عودة اكثر من 36 ألف طالب وطالبة للدراسة ” عن بعد” بتعليم ” وادي الدواسر “
http://almnatiq.net/?p=898687
وادي الدواسر - فالح الدوسري
أعلنت إدارة تعليم وادي الدواسر يوم أمس الأحد أنطلق آلية التعليم في محافظتي وادي الدواسر والسليل , عبر منصة مدرستي وعودة أكثر (36) ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة الافتراضية واستئناف الدراسة عن بُعد لهذا العام الاستثنائي بسبب جائحة – كوفيد 19 _ فيروس كورونا المستجد .
فيما أكد البيان الصادر من الإدارة حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون)، ومكاتب التعليم (المشرفون التربويون)، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.
وقال مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري , أهنئ أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات ببدء العام الدراسي الاستثنائي الجديد 1442 /  1443هـ وأحيي زملائي وزميلاتي في كافة المنظومة التعليمية على ما يقدمونه من جهود مضنية وأداء مميز لنجاح العملية التعليمية رغم الظروف الحرجة ؛ والقيام بأدوارهم على أكمل وجه لتنشئة أجيال واعدة تبني هذا الوطن الذي يقدم عطاءه للتعليم بسخاء وفق تطلعات القيادة الرشيدة في رؤيتها النيرة : (2030) وتوجهات وزارة التعليم .
كما أكد : على استمرار الحرص من قبل الكوادر التعليمية والطلاب وحشد الجهود التي تهدف إلى تحسين التعليم عن بُعد وتوظيف الروابط المشتركة لإيجاد الحلول، المثلى ، لتحفيز العمل في الميدان التربوي ونجاح تعليم وادي الدواسر في البعد الافتراضي  .
وأشار : أنّ المجتمع التعليمي لا يزال يواجه حالة عدم الاستقرار بسبب الجائحة  ، مؤكدًا على الحاجة الملحة إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذا التحدي العالمي على كافة الأصعدة .
وأضاف “العمُري ” أنتم من أبطال المرحلة وشركاء النجاح في قطاعات الدولة المعنية لمواجهة جائحة كوفيد-19، وسوف نواصل بمعيتكم وبقيادة وزارة التعليم التقدم إلى الأمام وبذل الجهود الرامية لسد الفجوات التثقيفية والتربوية والتعليمية .
سائلاً المولى جلت قدرته للجميع التوفيق والسداد، ومتمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلاً بالعطاء والمثابرة .

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