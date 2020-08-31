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“هدف” وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

“هدف” وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية
http://almnatiq.net/?p=898692
المناطق - الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وهيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة الرياض، اتفاقية تعاون لتطوير القيادات الوطنية من منسوبي الهيئة، عبر عدة برامج تدريب تخصصية في مختلف المسارات التطويرية.

ووقع الاتفاقية بحضور مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني؛ كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ونيابة عن رئيس الهيئة المكلف خالد الغامدي، مدير عام قناة الإخبارية الأستاذ فارس بن حزام.

وسيعمل الصندوق وفقا للاتفاقية على تقديم برامج متخصصة للقيادات الوطنية من منسوبي ومنسوبات الهيئة، عبر تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات، في المجالات القيادية بما ينعكس على الأداء والإنتاجية‪.

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