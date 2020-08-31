احدث الأخبار

المملكة ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
أبرز المواد
 وزارة الدفاع توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الاسكان للاستفادة من مزايا برنامج “سكني”
أبرز المواد
 “هدف” وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية
أبرز المواد
 عودة اكثر من 36 ألف طالب وطالبة للدراسة ” عن بعد” بتعليم ” وادي الدواسر “
منطقة الرياض
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن بداية العام الدراسي
منطقة تبوك
 أمير منطقة مكة ⁧‫‏يُعلن عن موضوع ملتقى مكة الثقافي‬⁩ ‏في دورته الخامسة: ‏”⁧‫كيف نكون قدوة‬⁩؟” في العالم الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة”: حالات التعافي تجاوزت 290 ألف حالة
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تُقفل باب المرافعات بقضية الدالوة والحرازات
أبرز المواد
 وزير الرياضة يُوجه بإضافة ملاعب رديفة لنادي نجران والأخدود
أبرز المواد
 أمير نجران و وزير الرياضة يفتتحان مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران
منطقة نجران
 الاقتصاد التركي يواصلُ الانكماش.. وكورونا يزيد الوضع سوءًا
أبرز المواد
 العدل: 290 ألف جلسة قضائية عن بعد و550 ألف صك إلكتروني
أبرز المواد
المملكة ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

المملكة ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

أبرز المواد
وزارة الدفاع توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الاسكان للاستفادة من مزايا برنامج “سكني”

وزارة الدفاع توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الاسكان للاستفادة من مزايا برنامج “سكني”

أبرز المواد
“هدف” وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

“هدف” وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

أبرز المواد
عودة اكثر من 36 ألف طالب وطالبة للدراسة ” عن بعد” بتعليم ” وادي الدواسر “

عودة اكثر من 36 ألف طالب وطالبة للدراسة ” عن بعد” بتعليم ” وادي الدواسر “

منطقة الرياض

المملكة ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

المملكة ترحب بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
http://almnatiq.net/?p=898698
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، معتبرة أن هذا التطور خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار، وتعزيز سيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية.
وأشادت الوزارة بإرادة وجهود الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، وتغليب كافة الأطراف المصلحة الوطنية للوصول إلى هذا الاتفاق، منوهةً بدور الوساطة المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق، داعيةً بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية.
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على وقوف المملكة التام مع جمهورية السودان الشقيقة ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها ورخاءها.

روابط ذات صلة

وزارة الدفاع توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الاسكان للاستفادة من مزايا برنامج “سكني”

وزارة الدفاع توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الاسكان للاستفادة من مزايا برنامج “سكني”
“هدف” وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

“هدف” وهيئة الإذاعة والتلفزيون يوقعان اتفاقية تعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية
“الصحة”: حالات التعافي تجاوزت 290 ألف حالة

“الصحة”: حالات التعافي تجاوزت 290 ألف حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*