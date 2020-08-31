غداً .. أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي الحالي

المناطق - بريدة

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة ، جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي الحالي 1441/1442هـ غداً ، في قاعة الدرعية للمؤتمرات بمبنى مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض في الجلسة أولويات المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة للإدارات الحكومية بالمنطقة للعام المالي القادم 1442/1443هـ ، وتقارير لجان المجلس وعددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.