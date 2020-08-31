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غرفة بيشة تطلق عدداً من خدماتها إلكترونية

غرفة بيشة تطلق عدداً من خدماتها إلكترونية
http://almnatiq.net/?p=898723
المناطق - بيشة
أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيشة عددا من الخدمات الإلكترونية، سعياً لتسهيل خدماتها وتبسيط إجراءاتها لمشتركيها من رجال وسيدات الأعمال وكافة المستفيدين من برامج وأنشطة الغرفة .

وأوضح نائب الأمين ومدير إدارة تقنية المعلومات في الغرفة محمد إبراهيم المعاوي أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار مواكبة الأحداث والتحولات التقنية وإيماناً بأهمية تحويل كافة إجراءات وخدمات الغرفة إلكترونياً بما يتواكب مع التطلعات والرؤى المنشودة، مبيناً أن هذه الخدمات تتواجد على موقع الغرفة الإلكتروني الذي يحتوي على جميع الخدمات الأساسية لمشتركي الغرفة والحصول على المعلومات والخدمات تحت منصة واحدة، إضافةً إلى الأخبار اليومية والفرص التجارية والاستثمارية والفعاليات الرئيسية والمتنوعة.

وشملت الخدمات في الغرفة التالي :

* موقع الغرفة الإلكتروني
‏⁦‪https://bishacci.org.sa‬⁩

* التصديق الالكتروني
https://eservices.bishacci.org.sa/#/Login

* الدليل التجاري الالكتروني يمكن البحث برقم العضوية أو السجل التجاري
https://bishacci.org.sa/dalil

* طباعة شهادة العضوية
https://www.coccertificate.org/#!/

* طباعة والتحقق من الشهادات الصادرة من مركز التدريب
https://bishacci.org.sa/mysert/

* التحقق من الوثايق المصادق عليها
https://eservices.bishacci.org.sa/#/DocumentVerify

* تجديد الاشتراك
https://efile.mci.gov.sa/ar/account/login

* خدمة الاستعلام عن رقم العضوية
https://eservices.bishacci.org.sa/#/MemberIdQuery

 

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