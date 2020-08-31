الأمير تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير

المناطق - أبها

دشن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، النظام التقني لغرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير وعدد من البرامج الأخرى مع فريق تدشين المبادرات التقنية بالهيئة، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة، ويهدف النظام إلى تقليل زمن سرعة الإستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات.

وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير والبالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100٪ ، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبة إسعافية بنسبة تشغيل 100٪ ،

واستعرض الأمير تركي بن طلال آلية تشغيل أعمال ثمانية مراكز إسعافية ضمن مراكز التحول الوطني التي تهدف إلى التوسع في الخدمة بالمنطقة وجودة أعمالها، وتضمنت المراكز مركز إسعاف بلّسمر ومركز إسعاف البشاير ومركز إسعاف بيشة1، ومركز إسعاف طبب، ومركز إسعاف الفرشة، ومركز إسعاف الضرس، ومركز إسعاف الفرعاء، ومركز إسعاف خميس مشيط 3 بحي الرصراص.

وحضر التدشين عبر الإتصال المرئي معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبد الله القاسم، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد عبد الله الشهري ، وأخصائي طب الطوارئ ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية محمد علي

آل طراف ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات بفرع الهيئة المهندس علي أحمد زعلة.