احدث الأخبار

البنك الدولي: خسائر انفجار بيروت قد تتجاوز الـ8 مليارات دولار
أبرز المواد
 أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين
منطقة الجوف
 مستوى ارتفاع الطائرات أثناء تحليقها.. سؤال يتبادر لذهن المسافر
أبرز المواد
 أمانة الجوف تطرح 43 فرصة استثمارية للمؤسسات والمستثمرين
منطقة الجوف
 أمير القصيم يطلع على استعدادات التعليم “عن بعد”
منطقة القصيم
 بلدية القطيف: ضبط أكثر من 22 ألف كلغ مواد غذائية فاسدة ورفع أكثر من 28 ألف م3 نفايات منزلية خلال 6 أشهر
المنطقة الشرقية
 جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث بمستشفى حفر الباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 نائب وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات الجاهزية للعام الجامعي والتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات
المنطقة الشرقية
 الأمير تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير
منطقة عسير
 غرفة بيشة تطلق عدداً من خدماتها إلكترونية
منطقة عسير
 الهاجري : محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية
أبرز المواد
البنك الدولي: خسائر انفجار بيروت قد تتجاوز الـ8 مليارات دولار

البنك الدولي: خسائر انفجار بيروت قد تتجاوز الـ8 مليارات دولار

أبرز المواد
أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين

أمير الجوف يعيد تشكيل أعضاء دوائر لجنة إصلاح ذات البين

منطقة الجوف
مستوى ارتفاع الطائرات أثناء تحليقها.. سؤال يتبادر لذهن المسافر

مستوى ارتفاع الطائرات أثناء تحليقها.. سؤال يتبادر لذهن المسافر

أبرز المواد
أمانة الجوف تطرح 43 فرصة استثمارية للمؤسسات والمستثمرين

أمانة الجوف تطرح 43 فرصة استثمارية للمؤسسات والمستثمرين

منطقة الجوف

الأمير تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير

الأمير تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير
http://almnatiq.net/?p=898726
المناطق - أبها
دشن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، النظام التقني لغرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير وعدد من البرامج الأخرى مع فريق تدشين المبادرات التقنية بالهيئة، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة، ويهدف النظام إلى تقليل زمن سرعة الإستجابة للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات.
وشمل النظام برنامج التكامل التقني لربط غرفة العمليات مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة عسير والبالغ عددها 39 منشأة طبية، إضافة إلى برنامج المسعف الإلكتروني الذي يهدف إلى ربط البرنامج بـ41 مركزًا إسعافيًا في المنطقة بنسبة تشغيل 100٪ ، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف لـ110 مركبة إسعافية بنسبة تشغيل 100٪ ،
واستعرض الأمير تركي بن طلال آلية تشغيل أعمال ثمانية مراكز إسعافية ضمن مراكز التحول الوطني التي تهدف إلى التوسع في الخدمة بالمنطقة وجودة أعمالها، وتضمنت المراكز مركز إسعاف بلّسمر ومركز إسعاف البشاير ومركز إسعاف بيشة1، ومركز إسعاف طبب، ومركز إسعاف الفرشة، ومركز إسعاف الضرس، ومركز إسعاف الفرعاء، ومركز إسعاف خميس مشيط 3 بحي الرصراص.
وحضر التدشين عبر الإتصال المرئي معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبد الله القاسم، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد عبد الله الشهري ، وأخصائي طب الطوارئ ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية محمد علي
آل طراف ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات بفرع الهيئة المهندس علي أحمد زعلة.

روابط ذات صلة

غرفة بيشة تطلق عدداً من خدماتها إلكترونية

غرفة بيشة تطلق عدداً من خدماتها إلكترونية
أمين عسير في جولة تفقدية لبلدية السودة الفرعية

أمين عسير في جولة تفقدية لبلدية السودة الفرعية
بيشة : ولادة قيصرية لثلاثة توائم بمستشفى الولادة والأطفال

بيشة : ولادة قيصرية لثلاثة توائم بمستشفى الولادة والأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*