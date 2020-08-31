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بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات

بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات

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بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات

بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات
http://almnatiq.net/?p=898731
المناطق - الدمام

 

ضبطت بلدية غرب الدمام، أمس الأحد الموافق 11/01/1442هـ، طن ونصف الطن مواد غذائية وأكثر من ٦٠٠٠ لتر سوائل داخل أحد المستودعات لأحدى الكافيهات بمجمع تجاري.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية قامت بضبط   مستودع لتخزين المواد الغذائية لأحد الكافيهات التجارية، والذي يتم فيه التخزين دون مراعاة لأدنى اشتراطات التخزين للمواد الغذائية.

وأشار المهندس القحطاني أنه تم ضبط أكثر من طن ونصف من المواد الغذائية، و ٦٤٠٠ لتر تتنوع ما بين الحليب ومشتقاته و المياه المعلبة وتم التحفظ على جميع المواد الغذائية تمهيدا لإتلافها.

وأضاف القحطاني أن أكثر المواد المضبوطة منتهية الصلاحية مشددا على أن البلدية طبقت العقوبات بلائحة الجزاءات والغرامات، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 .

 

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