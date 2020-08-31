نائب وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات الجاهزية للعام الجامعي والتعليم عن بُعد

عقد معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري عدداً من الاجتماعات المرئية مع رؤساء جامعات الطائف، وبيشة، ونجران، وجازان، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، وذلك للاطمئنان على استعداداتها للتعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الجديد، والوقوف على آليات وجاهزية المنصات الإلكترونية الخاصة بها.

وهنّأ معاليه الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات بمناسبة العام الدراسي الجديد الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية، مجدداً ثقته في جميع منسوبي الجامعات لإكمال الرحلة التعليمية عن بُعد والاستفادة المطلقة من الإمكانات التي سخرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الطلاب والطالبات، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالجد والاجتهاد والمثابرة.

واستمع معاليه إلى شرح موجز من رؤساء الجامعات عن استعدادات كل جامعة وخططها وبرامجها التطويرية، وقياس أثر ذلك على نواتج التعلّم في ظل جائحة كورونا.

وأشار السديري إلى اكتمال الاستعدادات في الجامعات للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى الدور التكاملي بين الوزارة والجامعات متمثلاً في الزيارات الميدانية التي قام بها وكلاء الوزارة للجامعات في مناطق المملكة تزامناً مع العودة للدراسة.