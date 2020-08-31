احدث الأخبار

جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث بمستشفى حفر الباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 نائب وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات الجاهزية للعام الجامعي والتعليم عن بُعد
أبرز المواد
 بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات
المنطقة الشرقية
 الأمير تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير
منطقة عسير
 غرفة بيشة تطلق عدداً من خدماتها إلكترونية
منطقة عسير
 الهاجري : محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية
أبرز المواد
 أمين عسير في جولة تفقدية لبلدية السودة الفرعية
منطقة عسير
 رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة يتفقد سير الدراسة في اليوم الأول
منطقة المدينة المنورة
 برئاسة الأستاذ الدكتور محمد الشايع.. انعقاد الجلسة الأولى لمجلس جامعة الجوف للعام الجامعي 1442هـ
منطقة الجوف
 غداً .. أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي الحالي
منطقة القصيم
 “مسام” ينتزع 1,273 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس
أبرز المواد
 محافظ دومة الجندل يلتقي مدير صحة منطقة الجوف ومشرف قطاع المحافظة
منطقة الجوف
جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث بمستشفى حفر الباطن المركزي

جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث بمستشفى حفر الباطن المركزي

المنطقة الشرقية
نائب وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات الجاهزية للعام الجامعي والتعليم عن بُعد

نائب وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات الجاهزية للعام الجامعي والتعليم عن بُعد

أبرز المواد
بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات

بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات

المنطقة الشرقية
الأمير تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير

الأمير تركي بن طلال يدشن عددًا من الأنظمة التقنية بفرع هيئة الهلال الأحمر بعسير

منطقة عسير

جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث بمستشفى حفر الباطن المركزي

جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث بمستشفى حفر الباطن المركزي
http://almnatiq.net/?p=898742
المناطق - حفرالباطن

تمكن – بفضل الله – الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي من التعامل بنجاح مع حالة مصاب في حادث سير، تسبب له في كسر بالعمود الفقري على مستوى الفقرات الصدرية الحادية عشرة والثانية عشرة، وضغط على الحبل الشوكي؛ حيث أدى ذلك إلى عدم قدرة المصاب على الحركة، مع احتباس حاد في البول، وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت 3 ساعات، جرى خلالها إزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وتثبيت الفقرات الصدرية مع الفقرات القطنية بالمسامير والصفائح، وقد تماثل المصاب للشفاء التام، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة، دون تسجيل أية مضاعفات، ولله الحمد

روابط ذات صلة

بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات

بلدية غرب الدمام تضبط طن ونصف مواد غذائية وأكثر من 6000 لتر سوائل من مستودع لأحد الكافيهات
أمانة الشرقية تكشف عن خطتها لتحسين المشهد الحضري وتستعد لإنجازات جديدة

أمانة الشرقية تكشف عن خطتها لتحسين المشهد الحضري وتستعد لإنجازات جديدة
أكثر من 5 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

أكثر من 5 آلاف مستفيد من الخدمات الصحية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*