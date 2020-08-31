بلدية القطيف: ضبط أكثر من 22 ألف كلغ مواد غذائية فاسدة ورفع أكثر من 28 ألف م3 نفايات منزلية خلال 6 أشهر

المناطق - القطيف

رفعت بلدية محافظة القطيف نحو 28800 مترا مكعبا من النفايات المنزلية و59218 من الأنقاض مجهولة المصدر، كما قامت بجولات تفتيشية ميدانية، شملت زيارة 545 محلا ومنشأة غذائية ، في تاروت، وذلك خلال الستة أشهر الماضية، وتأتي هذه الجهود من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني إن البلدية والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية.

من جهته أوضح رئيس بلدية تاروت المهندس عبد العزيز الشلاحي أن بلدية تاروت كثفت أعمال النظافة والرش والتعقيم، حيث تم خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، حيث تم كسح وتنظيف 806 ساحة، وغسل وتطهير 1012 برميلا وحاوية، وصيانة 642 حاوية، كما تم وضع 938 برميلا وحاوية جديدة وكنس 4402 كيلومتر آلية ويدوية.

وأشار إلى أن أعمال النظافة في المحافظة منها النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق، بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية.

وأكد استمرار أعمال التفتيش الصحي والقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية في الوقاية من جائحة فيروس كورونا الجديد، حيث تقوم يومياً بجولاتها في الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض، ويتم رفعها ونقلها من المدن والقرى إلى المردم الصحي.

وقال المهندس الشلاحي أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في تاروت خلال الأشهر الستة الماضية، شملت 545 محلا، وأسفرت عن احتساب 58 مخالفة صحية، وإنذار 545 محلا، وضبط 22935 كجم من المواد الغذائية المخالفة، وإصدار وتجديد 2911 رخصة مهنية وصحية.

وأبان أن مراقبي البلدية قاموا بتكثيف العمل لتوحيد لوحات التموينات، حيث تم زيارة 43 محلا واشعارهم بضرورة توحيد اللوحات، كما تم تطوير 12 محطة في نطاق جزيرة تاروت وجاري المتابعة مع بقية المحطات.

وأشار إلى قيام البلدية بإصدار 174 رخصة بناء، وقام المراقبون بزيارة 220 موقع ومخالفة 33 منها وإنذار 80، كما قامت بمعالجة 255م من تلفيات الطرق، وصيانة 8571 عمود إنارة وفوانيس جدارية، واستبدال 12741 فانوس.

ونوه باستمرار جهود البلدية في الحملات الرقابية وعمليات التعقيم ضمن الجهود لمكافحة جائحة كورونا للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعية الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة بلدية عبر مركز (940) وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.