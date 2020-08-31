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أمير القصيم يطلع على استعدادات التعليم “عن بعد”

أمير القصيم يطلع على استعدادات التعليم “عن بعد”
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المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم  , مدير عام تعليم المنطقة محمد الفريح , ومدراء التعليم بمحافظات المنطقة.

 

واستعرض الفريح خلال الاستقبال خطط وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد عن بعد ، مشيراً إلى أن قرار التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا يأتي حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وضمانًا لمواصلة رحلتهم التعليمية ، مثمنا لسمو أمير المنطقة دعمه المتواصل لمسيرة التعليم بالمنطقة ومتابعته عن كثب لكافة متطلباتها وحرصه على تحقيق التعاون المطلوب بين الجهات المعنية بما يضمن تحقيق أهداف تعليم الطلاب والطالبات عن بعد.

 

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد والحرص على توفير البيئة التقنية , مشيداً بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد ، موجهاً سموه بتوجيه مبالغ جوائز التميز بتعليم المنطقة لدعم المحتاجين من أسر الطلاب والطالبات للمشاركة في المنظومة التعليمية عن بعد , وإنشاء جائزة لأفضل إدارة تعليم أو مدرسه تطبق التعليم عن بعد بشكل مهني ومحترف ، مشدداً على أهمية مراعاة وتقدير ظروف الطلاب وأسرهم خلال تطبيق تلقي المرحلة التعليمية عن بعد.

 

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , معرباً عن شكره وتقديره لما شاهده واطلع عليه من جهود الإدارة في التهيئة لبدء العام الدراسي الجديد, متمنياً سموه للكادر التعليمي والطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

 

من جانبه أعرب الجميع عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته فيما يعود بالنفع على طلاب وطالبات المنطقة وما يحقق سلامتهم وراحتهم.

حضر اللقاء مساعد مدير تعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني ، ومدير إدارة تعليم محافظة عنيزة خالد الحربي ، ومدير إدارة تعليم محافظة الرس سليمان الطعيسي ، ومدير إدارة تعليم محافظة المذنب سليمان الحسياني ، ومدير إدارة تعليم محافظة البكيرية الدكتور خالد الراجح.

 

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