أمانة الجوف تطرح 43 فرصة استثمارية للمؤسسات والمستثمرين

المناطق - الجوف

طرحت أمانة منطقة الجوف 43 فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص) أمام المؤسسات والمستثمرين الراغبين في التقدم للفرص التي تم الإعلان عنها في مجالات الترفيه والفنادق والمطاعم والدعاية والإعلان ومعاصر زيتون وفرص لشباب الفود ترك .

ودعت الأمانة الراغبين في الإطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات إلى زيارة الموقع الإلكتروني (بلدي) أو من خلال تطبيق (فرص) عبر الجوال .

وأكد المشرف على الإدارة العامة للاستثمار في أمانة الجوف المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق، حرص الأمانة على طرح كافة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .